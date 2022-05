As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

Publicado 10/05/2022 11:33

Rio - As simpatias abrem os caminhos para atrair o que é almejado. Quando o assunto é amor, os desentendimentos fazem parte da relação a dois. Está precisando acabar com as brigas? Anote!



Simpatia para se reconciliar com a paquera



Escreva o seu nome e o da paquera em uma vela. Em seguida, passe o mel na vela pensando no relacionamento e nos momentos felizes que vocês passaram e vão passar juntos. Acenda essa vela e faça uma prece para o seu anjo da guarda.