Publicado 09/05/2022 14:30

Rio - A fase da lua crescente é o momento em que os projetos começam a florescer. O período é oportuno para quem quer a renovação e o crescimento de algo novo na vida. Por isso, é um bom momento para repor as energias positivas.

Banho para repor as energias positivas



Ferva dois litros de água e acrescente as pétalas de três rosas brancas e, também, as pétalas de rosas amarelas. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Coe a solução e após o banho de higiene, jogue o ritual do pescoço para baixo. As plantas podem ser descartadas no lixo.