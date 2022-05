Oração - Reprodução de Internet

Publicado 06/05/2022 15:20

Rio - Como diria o ditado judaico, “Deus não pode estar em todos os lugares e por isso fez as mães”. Neste domingo é celebrado o dia da mulher que caminha lado a lado desde a primeira respiração. Faça a oração para agradecer pela saúde e para a proteção das mães.

Oração pelas mães



Pai, Tu sendo Deus, quiseste mostrar entre nós Tua face materna. Por isso, criaste todas as mães! Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de Teu amor entre nós. Multiplicai os dias dela em nosso meio! Que Tu estejas com ela em todo riso e em toda lágrima, em todo trabalho e em toda prece, em todo dia e em toda noite! Que Tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe, para que, inundada de Ti, ela seja sempre mais Presença do Divino em minha vida. Amém!