Simpatia, família Reprodução

Publicado 05/05/2022 11:33

Rio - Os banhos energéticos podem ajudar a atrair a abundância e a prosperidade para vida. Isso porque as superstições renovam as esperanças, dando alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida.

Ferva dois litros de água. Ao alcançar a fervura, jogue as pétalas de um girassol e de uma rosa amarela. Ao desligar o fogo, coe a mistura e separe as ervas. Tome o banho de higiene e, em seguida, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando os caminhos abertos para a fartura. As plantas podem ser descartadas em um jardim florido.