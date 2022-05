Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 04/05/2022 06:00

ÁRIES



As responsabilidades no serviço vão exigir flexibilidade e dinamismo. A grana pode ter altos e baixos hoje. Pode ter boas novas na conquista.



TOURO



A Lua te incentiva a resolver demandas e investir em novas oportunidades. Não tenha medo de se jogar no novo. Com o love, vai satisfazer os seus desejos.



GÊMEOS



Vai acabar com todas as dúvidas sobre as suas capacidades.. Vai enfrentar situações desafiadoras, sem problemas. Pode bolar planos com o mozão.



CÂNCER



A Lua te deixa um tantinho mais quietinha hoje. Busque equilibrar os seus pensamentos. Na paquera, pode se cansar e querer se envolver com outro crush.



LEÃO



Um imprevisto pode te forçar a resolver coisas. É momento de você confiar em si mesma. Conversas boas e planos para o futuro podem surgir na relação.



VIRGEM



A Lua traz uma luz no fim do túnel para o futuro do seu trabalho. Algumas demandas vão te motivar. Com o crush, vai querer fazer a coisa acontecer.



LIBRA



Ouça melhor seu coração para tomar suas futuras decisões. Você está pronta para escolher seus caminhos. Muita paixão na paquera.



ESCORPIÃO



O dia começa agitado. Pode listar o que é prioridade e executar com calma o que precisa. Na família, o diálogo será fundamental para resolver alguns desafios.



SAGITÁRIO



Você está com atitude de sobra para solucionar o que for preciso. Tenha cautela na hora de comprar. Se já tiver um amor, cuidado com a interferência da família.



CAPRICÓRNIO



Dia produtivo por ai, Caprica. Não tenha medo de arriscar e planejar novos caminhos. Com a paquera, alguém do passado pode ressurgir.



AQUÁRIO



A sua comunicação será um bom ponto de equilíbrio para ideias. Nas finanças, um imprevisto pode acontecer. Diálogo será tudo no romance.



PEIXES



Você vai estar disposta e os resultados serão muito bons hoje. Pode conquistar oportunidades profissionais. Na paquera, cuidado com cobranças.