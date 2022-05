Constelação - NASA

Publicado 03/05/2022 06:00

ÁRIES



A terça começa movimentada. No trabalho, o envolvimento com colegas fará com que você tenha um dia de sorte. Com o par, o envolvimento é certeiro.



TOURO



Assuntos que envolvem grana te tiram da cama. O serviço vai colocar a sua mente brilhante para trabalhar. Você estará mais exigente com o crush.



GÊMEOS



O dia começa com algumas cobranças. Há uma grande chance de você aprender coisas valiosas. No romance, a energia da paixão estará totalmente ligada.



CÂNCER



Você pode sentir a necessidade de ficar um pouco mais quietinha. No trabalho, vai querer terminar as pendências. Bastante carinho e sintonia a dois.



LEÃO



Grandes chances de conseguir o que deseja hoje. No trabalho, evite bater de frente com o pessoal. Na paquera, as coisas podem esquentar.



VIRGEM



Pode se envolver com outras culturas e estudos. Pense um pouco mais em você e tenha atitude. No amor, um crush vai te surpreender.



LIBRA



Tire um tempinho para cuidar da saúde. No trabalho, as relações comerciais estarão bem animadas. Na vida a dois, tudo se encaixa entre vocês.



ESCORPIÃO



Você pode ter uma boa oportunidade de trabalho e conquistar uma grana. Sua saúde passa por bom equilíbrio. Grande momento com o mozão.



SAGITÁRIO



Os astros enviam chances de resolução de um assunto de família. Não tenha medo de arriscar e lute pelos seus objetivos. Invista na paquera.



CAPRICÓRNIO



A saúde pede atenção hoje. Então, não se sobrecarregue e priorize as suas tarefas. No amor, tome cuidado para não descontar problemas em cima do par.



AQUÁRIO



Assuntos de família podem ganhar sua atenção hoje. Seja criativa para resolver os problemas. O coração pede calma para resolver as coisas com o crush.



PEIXES



Ajude a sua família hoje. Uma atitude mais ousada no trabalho pode gerar frutos com a chefia. A pessoa amada vai querer passar mais tempo com você.