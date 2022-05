Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 02/05/2022 06:00

ÁRIES



A Lua promove uma movimentação muito boa no trabalho. Pode ter ganhos extras e boas ideias. Nos assuntos do coração, alguém pode te encantar.



TOURO



Manhã agitada traz compromissos de última hora. Só mantenha a calma e evite se estressar. Um crush do passado pode dar as caras por mensagem



GÊMEOS



Os astros te deixam um pouco mais agitada. A segundona está boa para fazer contatos. Mantenha-se presente ao longo do dia com o parceiro.



CÂNCER



Se estiver na busca por emprego, algo pode surgir. A Lua te coloca em contato com pessoas interessantes. No amor, o sentimento vai se destacar.



LEÃO



Algumas notícias podem alegrar muito seus próximos dias. O dinheiro pode te gerar algumas possibilidades. Dialogue e não se envolva em discussões com o mozão.



VIRGEM



Uma novidade pode deixar bem animada. Não se esqueça de se alimentar bem hoje, pode fazer diferença. As coisas podem esquentar com o par.



LIBRA



Pode contar com a ajuda de amigos para ganhar uma graninha. A comunicação será seu grande trunfo para resolver as situações. As paqueras rolam soltas hoje.



ESCORPIÃO



A Lua traz uma questão do passado de volta. No trabalho, as coisas ficam mais calmas. Nas coisas do coração, a correria pode trazer uma pessoa interessante.



SAGITÁRIO



Você pode ficar um pouco mais ansiosa. O trabalho vai te pedir um pouco mais de jogo de cintura. Com o benzinho, a sintonia rola solta.



CAPRICÓRNIO



O dia começa trazendo algumas resoluções nas finanças. Os assuntos de família se destacam. Com o amor, priorize o tempo entre vocês.



AQUÁRIO



Você pode acordar se sentindo mais cansada nesta segunda. Pode ter um respiro com as contas e lucrar. A paquera vai estar animada.



PEIXES



Um contato inesperado pode trazer surpresas boas na grana. A família poderá te pedir mais atenção. No romance, foque em escutar.