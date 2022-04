Eclipse parcial solar - NASA/Bill Ingalls

Publicado 30/04/2022 15:15

Rio - O primeiro eclipse solar do ano ocorre neste sábado. O encontro do Sol e da lua próximos aos graus dos Nodos Lunares será visível em parte da América do Sul e Antártica. O astrólogo Rafael Vilas conta que o evento celeste tem início no grau 10 de Touro, quando os luminares fazem uma conjunção com Urano, o que faz com que a energia e os assuntos desse trânsito fiquem em evidência durante a lunação e, também, nos próximos cinco meses.

O astrólogo explica que os eclipses falam sobre um momento em que um capítulo é finalizado e que há a possibilidade de experimentar algum tipo de começo. Neste há a presença de Urano, astro das mudanças e da inovação, que vem acelerar ainda mais esse processo e trazer surpresas e oportunidades. No entanto, o planeta está em Touro, signo de estabilidade e de segurança, esse evento vem para abalar alguma zona de conforto. “Será preciso ir além do conhecido. Urano é um planeta cujos trânsitos afetam a coletividade. Por isso, a nível coletivo, maio contará com o fator imprevisibilidade em alta, um mês com um clima mais caótico, instável e imprevisível. E a passagem do planeta no signo diz respeito justamente sobre a economia, a alimentação, o trabalho e o meio ambiente.”



Ainda de acordo com Rafael, no período há o indicativo de instabilidade e imprevisibilidade nas economias globais. Por isso, neste mês a crise financeira ficará ainda mais em evidência, ao mesmo tempo que ocorrem grandes oscilações nas bolsas de valores, com empresas perdendo muito dinheiro da noite para o dia. “Podem até mesmo haver mudanças estruturais nas finanças dos países e em suas moedas, para lidar com a crise. Ao mesmo tempo, Urano também fala sobre inovações e tecnologia, fazendo com moedas digitais também tenham evidência.”



Além de tratar de assuntos relacionados à economia, Touro é o signo que fala da subsistência e dos alimentos e, com Urano posicionado nele, sinaliza a possibilidade de instabilidade no preço dos alimentos, mais inflação e aumento dos problemas na cadeia de suprimentos alimentícios. “Pode haver o aumento exponencial da fome no mundo a fora e protestos e revoltas ligados à comida. E como é o signo dos recursos naturais e seu uso como combustível, haverá mais caos e imprevisibilidade nesse setor. Além disso, poderá ter alterações do clima e temperatura. Então, espere por um mês em que as temperaturas surpreendentes e eventos climáticos caóticos”, conclui o especialista.