ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 01/05/2022 06:00

ÁRIES



Ótimo dia para colocar os estudos em dia. Pode obter uma graninha com vendas. No amor, um crush do passado pode mexer com o seu coração.



TOURO



A Lua oferece um merecido descanso sem agitação. Com a família, evite cobranças ou atitudes de cabeça quente. Curta o dia com o mozão.



GÊMEOS



O dia pode começar um pouco mais preguiçoso. Aproveite os momentos com as pessoas que gosta. Um colega de trabalho pode se tornar paquera.



CÂNCER



Ótimo dia para atualizar o papo com quem não vê faz tempo. Descanse e se distraia com coisas boas. Nos romances, invista em surpresinhas.



LEÃO



Esse domingão pode trazer uma preguicinha. Priorize o mundo real e não o virtual. Com o crush, espere um pouco para dar o primeiro passo.



VIRGEM



Dia de descanso e de desacelerar. Aproveite seu dia para reorganizar a casa. Na paquera, o sinal está aberto para um envolvimento maior.



LIBRA



O astral de hoje te pede um pouco mais de foco. A família vai te pedir um pouco mais de atenção. No romance, não tenha medo de se entregar.



ESCORPIÃO



Ajuste alguns pontos com a família hoje, mas sem exaltação. Escolha sempre a harmonia. Na paquera, a intuição vai te mostrar o momento de agir.



SAGITÁRIO



Bom momento para se aproximar das pessoas queridas. Vai deixar seu coração mais feliz com tanta troca! A sintonia vai ser boa a dois.



CAPRICÓRNIO



Dia de usar a criatividade para se divertir. O domingo estará mais agitado que o de costume. Com o crush, o que não vai faltar é empenho.



AQUÁRIO



Esqueça o trabalho por um tempinho e vá fazer o que mais te deixa feliz. Encontre a família e promova encontros. Com o mozão, invista num dia diferente!



PEIXES



Os Astros te convidam hoje a mexer o corpinho. Faça algum exercício. A paquera pode rolar solta com uma pessoa, mas nada de contar para todo mundo.