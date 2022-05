Trabalho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/05/2022 15:30

Rio - As simpatias auxiliam a abrir os caminhos para recomeços e, também, atraem boas energias para um desejo virar realidade. Peça uma ajuda para a espiritualidade nesse período para conseguir um emprego.

Simpatia para encontrar um emprego

Pegue um copo d’água e coloque três pétalas de rosa branca. Deixe 15 minutos em descanso. Em seguida, reze um Pai-Nosso em intenção a São José. Pingue três gotinhas da água do ritual em uma figa. Coloque o amuleto no bolso ou na bolsa quando sair para procurar um emprego. Depois descarte as pétalas no lixo.