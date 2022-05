Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 03/05/2022 11:33

Rio - Manter a chama do amor acesa não é uma tarefa fácil. As simpatias são alternativas para dar uma forcinha nessa questão, uma vez que eles são instrumentos que ajudam não só na proteção, mas também para conseguir o que é desejado. Quando o assunto é amor, eles atraem e mantêm a pessoa na vida, acendendo a paixão e aumentando o magnetismo.

Acenda uma vela sobre um pires antes de dormir. Em seguida, reze para o seu Anjo da Guarda, pedindo para que a chama do seu relacionamento seja renovada. Pegue três folhas de louro e coloque em volta do ritual. Quando a vela terminar de queimar, descarte tudo no lixo.