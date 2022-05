Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 03/05/2022 14:30

Rio - As simpatias auxiliam a renovar as energias para atrair vibrações prósperas. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor. Confira!



Simpatia para estreitar os laços no relacionamento



Escreva o nome da pessoa amada em um papel e, em seguida, derrame mel em cima, mentalizando o seu amor. Descarte a simpatia em um jardim florido.