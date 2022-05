Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 05/05/2022 06:00

ÁRIES



As emoções andam à flor da pele. O trabalho pode te cobrar um pouco mais. Na paquera, você estará um pouco sem paciência e vai querer algo mais.



TOURO



A Lua pode te deixar um pouco mais emocional. Nada de sair falando ou gastando mais do que deve. A noite pede uma conversa com o par.



GÊMEOS



Foque ao máximo em tudo que você quer construir dentro do seu trabalho. Com a grana, resolva pendências. Crie um clima de paixão com o love.



CÂNCER



A Lua te deixa um pouco mais emotiva. No trabalho, algumas ideias criativas podem te ajudar a se destacar. Um crush pode pintar no serviço.



LEÃO



Uma ajudinha dos colegas pode ser fundamental. Sua vontade de mudança talvez te faça brilhar. No relacionamento, evite ressentimentos.



VIRGEM



A correria do trabalho pode te deixar um pouco atordoada. Só não esqueça dos compromissos assumidos. Com o mozão, prefira um bom filme.



LIBRA



Pode repensar seu futuro e ter uma novidade na carreira. Uma parceria pode te trazer chances de grana extra. Com o love, vai querer mais carinho.



ESCORPIÃO



A sua energia vai te ajudar com os afazeres. Pode fazer pequenos ajustes na sua rotina de trabalho. Na paquera, seu jeito misterioso deve atrair.



SAGITÁRIO



Pode contar com a parceria de colegas para fazer tudo andar. Alguns imprevistos podem pintar. Nos romances, invista numa boa conversa.



CAPRICÓRNIO



Que tal uma mudança no visual hoje? Não tenha receio de ousar. A correria vai ser intensa no trabalho. O clima pode ser de carinho com o mozão.



AQUÁRIO



Siga a sua intuição para tomar excelentes decisões da sua carreira. Um imprevisto familiar pode mudar seus planos. Planeje uma viagem a dois com o love.



PEIXES



Crie estratégias extras para ganhar uma graninha extra. Deixe a impulsividade hoje. Na paquera, a sintonia com uma pessoa poderá te encantar.