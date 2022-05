Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 06/05/2022 06:00

ÁRIES



A falta de foco pode deixar sua cabeça longe. O clima segue calmo na família e pode querer ficar mais perto deles. Na paquera, vai querer se envolver.



TOURO



Sua intuição hoje pode te ajudar a ter excelentes ideias. A grana pede atenção e a dica é não gastar por besteira. A conquista pede mais jogo de cintura.



GÊMEOS



Atente-se aos seus compromissos de trabalho. Você pode ficar um pouco mais disperso. Com o crush, a animação rola solta e surpresas podem rolar.



CÂNCER



Seu lado emotivo pode estar mais aguçado. A profissão pode te ajudar a ampliar seus objetivos. Com a paquera, as coisas talvez melhorem.



LEÃO



Uma mudança pode trazer uma nova perspectiva no trabalho. Momentos de harmonia com a família. Com o amorzinho, planeje o final de semana.



VIRGEM



Repense os rumos da sua carreira. Isso pode fazer com que você melhore muito seu trabalho. Na vida a dois, nada de mandar e desmandar no par.



LIBRA



A grana pode pintar se você se organizar. Algumas dorzinhas chatas podem surgir ao longo do dia. Com os contatinhos, não faltarão oportunidades.



ESCORPIÃO



O dia pede passagem para sua criatividade. A grana estará na medida ideal para você conseguir fazer planos. Não vai perder a oportunidade na paquera.



SAGITÁRIO



Seu trabalho pode exigir um pouco mais hoje. A comunicação com chefes pode não andar, mas você vai encontrar soluções. No romance, a paixão estará no ar.



CAPRICÓRNIO



Não tenha medo de se arriscar na vida profissional. Boas notícias podem mudar o rumo do seu dia hoje. No amor, aposte em declarações.



AQUÁRIO



A Lua te traz um pouco mais de freio na impulsividade. Com a grana, alguns ganhos inesperados podem surgir. Com o love, planos podem destacar a sua paixão.



PEIXES



Vai ser um pouco mais difícil tomar decisões no serviço. O dia está propício para ações e soluções mais pensadas. Na conquista, tome a iniciativa.