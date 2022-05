Planeta Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 08/05/2022 06:00

ÁRIES



Se estiver pensando em se mudar, espere um pouco. Aguarde mais uns dias para tomar decisões. Evite cobrar atitude do mozão.



TOURO



Não é um dia de muita animação. Fique um pouco mais quietinha, sem mexer tanto no celular. Na paixão, você vai estar um pouco mais lenta.



GÊMEOS



Fuja um pouco da agitação. Já pensou em dar aquela renovada na leitura? Vai te fazer bem. Vai preferir o grude hoje com o love, mesmo isso não acontecendo sempre.



CÂNCER



Dia de atenção com gastos e imprevistos financeiros. A empolgação em curtir pode fazer com que se exceda. Com o par, é preciso jogo de cintura.



LEÃO



Não é dia de tentar ganhar nenhuma discussão. Familiares podem querer um pouco mais de atenção hoje. Com o seu amor, os planos pedem passagem.



VIRGEM



O dia pede um ar mais tranquilo, sem muita agitação. Esses momentos são ótimos para deixar a cabeça em ordem. Os astros pedem para pegar leve na paquera.



LIBRA



O foco de hoje é no autocuidado. Você vai ficar na dúvida se deve ir para a rua e deve preferir um programa caseiro. No romance, vai buscar segurança.



ESCORPIÃO



Aproveite em família e com pessoas próximas neste dia. Pense antes de falar e evite se equivocar. Brigas bobas podem marcar a relação com o love.



SAGITÁRIO



Cuidado com os excessos para não prejudicar sua saúde. Pode divergir da família em alguns assuntos. Na paquera, pequenas atitudes vão chamar a sua atenção.



CAPRICÓRNIO



A sua comunicação pode ser prejudicada hoje. Esse domingo pede uma atenção maior para o seu emocional. O clima é de observação com os crushes.



AQUÁRIO



A família pode exigir um pouco mais neste dia. Tente incluir o mozão nessa ou ele vai se sentir de lado. O papo pode ficar animado com o contratinho.



PEIXES



O dia pode acordar mais lento que o normal. A saúde no geral está boa, só evite fazer exercícios que não está acostumada. Foque em conversas com o mozão.