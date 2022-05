Planeta Terra - NASA

Publicado 07/05/2022 06:00

ÁRIES



O sabadão chegou e vai ter muita disposição para aproveitar tudo que puder.. Na parte da manhã, a família pede prioridade. As coisas esquentam no romance.



TOURO



Algumas questões a serem resolvidas em casa vão se destacar. Se o assunto for mudança, o momento pede cautela. Tenha paciência com o crush.



GÊMEOS



Não se esqueça de priorizar o que é importante hoje. Boas conversas e trocas não vão faltar. A boa sintonia chama atenção no relacionamento.



CÂNCER



Não é dia de pensar em problemas. Exposição, museu ou um filme novo em cartaz vão te fazer bem. Com a paquera, alguém pode chamar sua atenção.



LEÃO



Um contato vai te fazer aproveitar os momentos com pessoas próximas. Oportunidades ao ar livre te conectam consigo mesma. Muita sedução na vida a dois.



VIRGEM



Dia de descanso merecido, virginiana. Pode começar o dia um pouco mais devagar. No setor dos contatinhos, alguém do passado talvez ressurja.



LIBRA



Sábado chegou chegando. Você vai preferir um passeio no parque e lugares ao ar livre. Na vida a dois, a cumplicidade de vocês se destaca.



ESCORPIÃO



Foque um pouco mais na sua saúde. Corra, faça uma caminhada ou pratique um esporte. Paixão não faltará para quem estiver na pista hoje.



SAGITÁRIO



O dia está ótimo para estreitar os laços familiares. Dê aquela cuidada extra no visual. Com o love, a energia de vocês vai estar nas alturas.



CAPRICÓRNIO



A Lua te deixa mais introspectivo. Pode ser um bom sábado para colocar a leitura em dia. No relacionamento, momentos com a família vão fazer bem.



AQUÁRIO



O dia começa com pendências em casa. O astral na família é de harmonia. Tanto na paquera, quanto no amor, as coisas se desenrolam muito bem.



PEIXES



Alta chance de resolver problemas hoje. O clima com parentes é tranquilo se você tiver paciência. No amor, valorize o seu parceiro.