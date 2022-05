Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 09/05/2022 06:00

ÁRIES



A Lua traz alguns entraves na sua criatividade. Conte com o seu jogo de cintura para sair dos problemas no trampo. No romance, o carinho do parceiro será essencial.



TOURO



Alguns imprevistos podem marcar o começo da sua semana. Prepare alguns planos B. O love pode exigir mais da sua atenção e boas conversas podem pintar.



GÊMEOS



Um desafio de comunicação pode complicar o trabalho. Com a grana, espere um pouco mais para arriscar. Conversas mais profundas marcam a conquista.



CÂNCER



O trabalho pode exigir mudanças. Com as finanças, fique alerta com atrasos, enceramentos e acerto de contas. No relacionamento, planeje os gastos.



LEÃO



Pode repensar os rumos do trabalho e da vida. Pode ter aquele empurrão extra para conseguir algo melhor. Com os contatinhos, a conversa fica mais séria.



VIRGEM



As responsabilidades chegam e trazem uma disciplina maior no trabalho. A boa sorte pinta nas finanças. Acredite um pouco mais no relacionamento.



LIBRA



Você pode contar com amigos nos seus objetivos. A grana está com altos e baixos. Com os contatinhos, a Lua traz um velho amor de volta.



ESCORPIÃO



Um serviço pode pedir revisão hoje. Novos trabalhos que deixam você mais satisfeito podem surgir. É hora de ter mais calma na relação a dois.



SAGITÁRIO



A semana começa com algumas cobranças. Se estiver pensando em voltar a estudar, é uma ideia boa. Com a paquera, a sua autoestima vai te destacar.



CAPRICÓRNIO



A Lua promove mudanças. Não é hora de dar para trás, Caprica. É pra frente que se anda! No flerte, a seriedade vai querer tomar conta.



AQUÁRIO



No trabalho, os chefes podem cobrar além da conta. É melhor contornar as situações, sem bater de frente. No amor, não se envolva em disputas.



PEIXES



Seu lado intuitivo será certeiro para resolver. Se estiver buscando trabalho, pode vir boas novas. Vai aproveitar bem a sua noite com o parceiro.