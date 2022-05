Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 10/05/2022 06:00

ÁRIES



As tentativas de controlar o seu dia serão em vão. As coisas podem demorar a fluir no trabalho. Tenha calma. Não coloque seus desejos acima do romance.



TOURO



Você estará mais centrado hoje, organizando sua rotina e as pendências. No quesito grana, podem acontecer atrasos e imprevistos e vai ser necessário calma.



GÊMEOS



Exercite o foco para dar conta dos compromissos. Caso esteja desempregada, uma vaga antiga pode te surpreender. Algum crush sedutor vai te fisgar.



CÂNCER



Algumas situações do passado podem ressurgir. No trabalho, a sorte dá uma forcinha e as coisas ficam boas. Com a paquerinha, é hora de mostrar a que veio.



LEÃO



O trabalho vai cobrar um pouco mais de disciplina. Planeje melhor o seu dinheiro e pode conquistar uma graninha. O romance vai exigir mais empenho.



VIRGEM



Parece que tudo será urgente hoje, mas não se desespere. A sua organização vai se destacar. Com o crush, a sorte te encontra e atrai alguém interessante.



LIBRA



Será necessário rever o seu planejamento. O trabalho pode trazer alguns imprevistos. Para já tem um love, bons e inesquecíveis momentos.



ESCORPIÃO



É momento de rever e resolver pendências. Conte com os amigos para planejar o futuro. Na paquera, pode se envolver com alguém do trabalho.



SAGITÁRIO



Tenha calma para formar parcerias. A noite te presenteia com uma dose extra de positividade. No relacionamento, a comunicação será fundamental.



CAPRICÓRNIO



Será preciso exercitar o foco hoje, Caprica. As cobranças pegam fundo e o chefe não vai dá mole. Uma pessoa do seu passado pode ressurgir na conquista.



AQUÁRIO



No trabalho, vai obter resultados se focar em sua criatividade. Tudo certo com a família, desde que controle as emoções. Pode se envolver com alguém conhecido.



PEIXES



O trabalho pede um pouco mais de paciência. Pode ter novas oportunidades de ganhos. Com o mozi, você vai querer um pouco mais de atenção do parceiro.