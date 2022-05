Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 12/05/2022 06:00

ÁRIES



Não vai querer muito papinho e vai focar nos afazeres. Não é um bom dia para arriscar a sua grana. Não queira dar as cartas sozinha na conquista.



TOURO



Alguns imprevistos podem atrapalhar a sua rotina. Com a família, você se sentirá um pouco pressionado. No romance, o dia vai pedir mais paciência.



GÊMEOS



A Lua traz uma certa insatisfação de assuntos passados. Se estiver precisando de grana, conte com os colegas. O clima é agradável na vida a dois.



CÂNCER



O trabalho flui bem e as chances de novidades boas aumentam. É momento de planejar seu crescimento. Com o crush, o mistério vai aproximar vocês.



LEÃO



O trabalho em equipe será essencial para a sua carreira. A saúde pede um pouco mais de disciplina. Na paquera, uma pessoa vai te encantar.



VIRGEM



O dia começa com algumas pendências no setor financeiro. No trabalho, controle a paciência para fazer as coisas andarem. Muita harmonia com o par.



LIBRA



A Lua te faz questionar alguns rumos da sua vida. O trabalho flui bem. O clima é de paz na família. Se já estiver em uma relação, o clima é de muito envolvimento.



ESCORPIÃO



As relações serão seu foco hoje. Na saúde, evite exageros para não se sobrecarregar. Com o amor, algumas situações passadas podem ressurgir.



SAGITÁRIO



Parcerias de trabalho ganham força nesta quinta. Se estiver pensando em mudar de emprego, busque inovar. Aproveite a noite com os amigos e o mozão.



CAPRICÓRNIO



A criatividade em alta marca seu dia hoje. Pode ser merecidamente reconhecido no ambiente profissional. Na paquera, pode se envolver com alguém do trabalho.



AQUÁRIO



A Lua te aproxima de pessoas que podem agregar no trabalho. Um dinheirinho extra pode pintar e você saberá administrar. Novidade no romance.



PEIXES



Uma notícia boa ligada à sua vida pode te deixar animada durante o dia. No trabalho, pode colher grandes frutos. Com o coração, o clima é de muito envolvimento.