ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 11/05/2022 06:00

ÁRIES



As tarefas do dia vão parecer um peso hoje. No trabalho, vai precisar de uma dose extra de energia. Com o crush, a falta de atitude pode deixar você desanimada.



TOURO



A Lua traz um senso de organização em tudo que você vem procrastinando. Novidades boas no setor dinheiro. Na paquera, alguém pode mexer com você.



GÊMEOS



A sorte pode estar ao seu lado e até render um novo emprego. Alguns sentimentos mal resolvidos podem incomodar. Proponha uma noite diferente no romance.



CÂNCER



Coloque os seus objetivos no papel. No trabalho, atitudes assertivas podem te dar pontos extras. O carinho vai animar a vida a dois.



LEÃO



Não postergue decisões importantes. Os astros te deixam mais atenta para resolver pendências financeiras. Não vai faltar assunto no jantar com o mozão.



VIRGEM



A comunicação pode ficar um pouco lenta hoje. Novidades e parcerias podem surgir e ajudar nas finanças. Siga em frente se o crush não dá bola.



LIBRA



Dia bom para cuidar das tarefas com calma. O dia pode ficar um pouco mais pesado à tarde. Com a paquera, a coisa pode andar.



ESCORPIÃO



Os astros te oferecem muitas novidades, inclusive no trabalho. Com a família, boas notícias podem aproximar vocês. Ouse e esquente o clima na relação.



SAGITÁRIO



Reveja seus planejamentos para conseguir os resultados que deseja. Uma situação de família pode exigir praticidade. Com a paquera, fique ligada nas mensagens.



CAPRICÓRNIO



A Lua promove contatos e parcerias. Não deixe oportunidades de crescimento escaparem. Clima de harmonia em casa e com a saúde, convém não abusar muito.



AQUÁRIO



Dia de ser mais pé no chão com as tarefas do serviço. É importante ser responsável nas finanças. Na paquera, uma pessoa agitada vai fazer a diferença.



PEIXES



Faça um planejamento para render no trabalho. Os colegas e parceiros vão contribuir para o seu sucesso. Você saberá como terminar a noite com o mozão.