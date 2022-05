Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 14/05/2022 06:00

ÁRIES

A Lua te oferece uma chance de resolver um problema. Em casa, a família traz todo o conforto que você precisa. No amor, o momento é perfeito.



TOURO



O sábado começa com uma certa agitação. Conte com amigos para um passeio ao ar livre. Nos assuntos do coração, uma paquera pode ficar apenas pela internet.



GÊMEOS



Você estará mais cansada que o normal. Sua cabeça pode estar nas nuvens, é melhor se dar um tempo. No romance, uma mensagem vai fazer seu coração disparar.



CÂNCER

Hoje não é dia de pensar em trabalho. Foque em momentos felizes. Evite as cobranças dos familiares com educação. No amor, não valorize tanto as coisas pequenas.



LEÃO



Aproveite uma energia extra para colocar o corpo em movimento. Valorize a sua saúde. No relacionamento, o clima de mistério estará no ar.



VIRGEM



Uma novidade pode agitar o seu sábado. Dia propício para receber os amigos e se divertir. Na paquera, a falta de atitude pode te desanimar.



LIBRA



Não deixe que as preocupações com dinheiro estraguem seu descanso. A saúde pede atenção. Na vida a dois, as coisas podem esquentar.



ESCORPIÃO



Você vai preferir curtir com os mais próximos. Evite falar muito o que pensa em família. Na vida a dois, evite brigas por conta de besteiras.



SAGITÁRIO



A Lua te deixa um pouco mais quieta que o normal. Não faça nada que não sentir vontade. Se tiver alguém na sua vida, o diálogo entre vocês melhora.



CAPRICÓRNIO



A Lua faz você dividir seu dia com pessoas queridas. Grandes agitações passam longe. O envolvimento será intenso na vida em casal.



AQUÁRIO



O sábado chega tímido. Colocar a leitura em dia vai te fazer um grande bem. Nas coisas do coração, não deixe o passado se fazer presente.



PEIXES



A Lua amplia a sua sede por conhecimento. Pode entrar em contato com pessoas diferentes. O dia pede um pouco mais de romance na vida a dois.