Publicado 13/05/2022 11:33

Rio - Nossa Senhora de Fátima é comemorada nesta sexta-feira. A santa apareceu pela primeira vez em Fátima, Portugal, durante a Primeira Guerra Mundial e é conhecida como a “Senhora do Rosário”.

A santa se apresentou para três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta, enquanto eles cuidavam de um pequeno rebanho, e pediu para que eles rezassem o Rosário pelo fim da guerra. Nos meses seguintes, Nossa Senhora de Fátima continuou aparecendo e uma multidão passou a se formar para ver a santa. Na última vinda, revelou ser a “Senhora do Rosário” e pediu para que ali fosse construída uma capela em sua homenagem.



Oração de Nossa Senhora de Fátima para alcançar uma graça



Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Santíssimo Rosário, teve o prazer de aparecer aos filhos de Fátima e revelar uma mensagem gloriosa. Nós te imploramos, inspire em nossos corações um amor fervoroso pela recitação do Rosário. Meditando nos mistérios da redenção que aí são evocados, possamos obter as graças e virtudes que pedimos, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor.