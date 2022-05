Sexta-feira 13 - Reprodução de Internet

Publicado 13/05/2022 16:55

Rio - Enfim, sexta-feira! O dia mais esperado da semana cai justamente no 13º do mês. E o que isso significa? Mau agouro? Azar? Existem muitas crenças que pairam no imaginário coletivo no ocidente em relação à data. No entanto, a terapeuta holística Magda Maggessy conta que na numerologia ela pode ser interpretada como uma oportunidade de transformação.