Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 15/05/2022 06:00

ÁRIES



Evite conflitos pela manhã. Dê um descanso para sua mente e aproveite o clima mais ameno do final do dia. Na paquera, tome cuidado com as cobranças.



TOURO



Questões de passado envolvendo mozão e família podem ser assunto o dia inteiro. Promova diálogos claros. Foque em atividades mais leves.



GÊMEOS



Pode repensar algumas escolhas hoje. Uma ideia criativa pode te animar e marcar a sua semana. Na vida a dois, o par vai querer te fazer feliz.



CÂNCER



A Lua destaca a sua coragem para encerrar alguns sentimentos. O dia pode ser proveitoso, mesmo com você mais quietinha. No romance, o amor estará nas alturas.



LEÃO



O dia começa mais morno. Com a família, papo sobre trabalho e futuro pode gerar uma certa treta, mas não caia na pilha. Com o love, nada de competição.



VIRGEM



O dia começa com disposição. Que tal agregar mais conhecimento em algum passeio cultural ou estudando? Na conquista, muita paixão com o crush.



LIBRA



Excelente dia para apostar naquela faxina pesada. Você vai renovar os ares da sua casa. No amor, convide o benzinho para algo divertido.



ESCORPIÃO



A Lua te deixa mais emocional que nunca. O domingo será de bastante envolvimento com seus projetos futuros. Em casa, o clima é de paz e diálogo.



SAGITÁRIO



Você vai preferir levar o dia com mais sossego. Em casa, assuntos do passado podem te rondar. Com a paquera, pode sair do zero a zero.



CAPRICÓRNIO



Um plano pode ser revisto ou remarcado. Passeio ao ar livre vai te fazer bem. Na paquera, não queira adiantar os processos, curta um passo de cada vez.



AQUÁRIO



Um imprevisto com a família pode pintar. Você vai conseguir dar conta do imprevisto. No romance, dê a devida atenção para o crush.



PEIXES



O domingo começa com uma certa nostalgia. Fique perto da família e aproveite o sossego. No campo amoroso, deixe as coisas acontecerem naturalmente.