ÁRIES



Hoje é um bom dia para você ampliar seus projetos. A grana tem altos e baixos. No romance, o clima é de bastante sedução com o contatinho.



TOURO



A Lua pede algumas mudanças de atitudes. Deixe alguns hábitos e medos de lado para conseguir o que sonha. Com o amoreco, o clima pede mais descontração.



GÊMEOS



Você deve convencer a todos e conquistar bons resultados no seu trabalho. Bons contatos podem te trazer oportunidades. A paquera deve andar hoje.



CÂNCER



Pode enfrentar dificuldades com assuntos ligados à inovação. Uma boa notícia pode chegar através do seu trabalho. Na conquista, o papo com um crush vai render.



LEÃO



Atenção redobrada com prazos e metas hoje. Dê um tempo para a sua cabeça e faça exercícios que estimulem a sua mente. No romance, cuidado com ciúmes.



VIRGEM



Pode ter certos atrasos em seu trabalho. Uma pessoa da família pode te pedir ajuda com alguma coisa burocrática. Com o amoreco, a paz reina na relação.



LIBRA



O trabalho traz movimento e agilidade. As cobranças do chefe aparecem. O dinheiro exige cautela. No amor, a noite promete envolvimento.



ESCORPIÃO



Alguns altos e baixos com grana podem pintar hoje. Nada de desespero, porque as suas ideias trazem oportunidades. Pode se envolver com uma pessoa carinhosa.



SAGITÁRIO



A Lua traz um dia agitado. Você estará disposta a fazer e acontecer. Com o coração, Vênus dá o toque de mágica e faz uma aproximação acontecer.



CAPRICÓRNIO



Hoje você se sente um pouco mais exigente que o normal. Saúde pede pé no freio no final da tarde. Com a paquera, você pode querer elevar o seu flerte.



AQUÁRIO



Não tenha medo de propor boas ideias no serviço. Com a grana tudo vai ir bem, assim como saúde. No relacionamento, equilíbrio é a palavra chave.



PEIXES



Voltar aos estudos pode ser um objetivo interessante. Com o dinheiro, a sorte continua ao seu favor. Nos assuntos do coração, o clima é de sedução.