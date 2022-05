Os rituais renovam as energias - Reprodução de Internet

Publicado 19/05/2022 08:00

Rio - A lua minguante é um bom período da lunação para fazer banhos de limpeza energética, uma vez que a fase é propícia para eliminar o que não acrescenta mais no cotidiano. Se o ciúme está tirando a paz e atrapalhando a sua vida, aprenda a fazer o ritual do coco para acabar com esse sentimento de uma vez por todas.