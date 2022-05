Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 19/05/2022 06:00

ÁRIES



No trabalho, chances e oportunidades te rondam. Uma grana extra pode dar graças e te fazer sair do vermelho. Nada de competir na relação.



TOURO



Vai ter novas oportunidades. Se organize e use bastante a sua racionalidade para dar conta das suas tarefas. Com a paquera, não convém fazer cobranças.



GÊMEOS



Utilize o seu raciocínio para tomar algumas decisões. Família e saúde pedem calma e serenidade para melhorar. Com o par, o clima pode esquentar.



CÂNCER



A Lua traz certa dúvida sobre uma parceria de trabalho. A melhor atitude é agir com responsabilidade. Com o amorzinho, espere por um chamego dos bons.



LEÃO



As coisas no trabalho ganham novos direcionamentos. Os astros sinalizam que você pode mudar de emprego. A noite promete um clima quente no amor.



VIRGEM



Manhã bastante positiva pra você no trabalho. A criatividade também estará certeira. Com a paquera, alguém pode chamar a sua atenção.



LIBRA



O dia começa com algumas pendências batendo à sua porta. Cuidado com a irritação e com falta de paciência. Com o love, você e o par vão ter atitude.



ESCORPIÃO



Energia favorável para parcerias de trabalho e estudos. Se estiver buscando emprego, conte com ajuda dos amigos. No amor, a sintonia se destaca.



SAGITÁRIO



Notícia boa para quem está precisando de uma graninha extra. No trabalho, não tenha receio de arriscar. Na paquera, cuidado com a ansiedade.



CAPRICÓRNIO



Este dia ganha doses extras de energia no trabalho. Novas oportunidades marcam sua carreira hoje. Nas coisas do coração, pode se envolver com alguém.



AQUÁRIO



Sinal verde para você resolver pendências. É hora de encerrar alguns ciclos que não estejam mais te ajudando. Na conquista, alguém do passado pode surgir.



PEIXES



Comunicação boa para o trabalho e para os estudos. Você estará mais determinada a conseguir o que deseja. Aproveite os prazeres com o mozão.