planeta vênus - reprodução

planeta vênusreprodução

Publicado 21/05/2022 06:00

ÁRIES



Sabadão chegou com você querendo aproveitar bem o dia. Talvez precise recalcular a rota de passeio. Momentos bons com o crush podem surgir.



TOURO



A Lua traz uma certa preocupação. Tente controlar os processos do seu trabalho. Pode contar com a ajuda do mozão para refazer alguns planos.



GÊMEOS



O sábado começa na preguiça, mas logo você se anima logo. Em casa tudo em harmonia, assim como na saúde. Na paquera, as coisas fluem.



CÂNCER



Pode se sentir um pouco incomodada hoje. Vai preferir ir devagar na maior parte do dia. Nos assuntos do coração, uma pessoa do passado pode ressurgir.



LEÃO



Um imprevisto no trabalho pode pintar. Tire uma parte do seu dia para resolver ou recalcular um plano. Com o crush, não vai faltar vontade.



VIRGEM



Não precisa se afobar ou ter pressa em levar o seu sábado. Se for preciso cancelar algum rolê, faça sem medo, ok? Com o love, sintonia boa entre vocês.



LIBRA



Você estará focada em mudar algumas escolhas de vida. Se cuide sem se preocupar muito com os outros. Na paquera, uma atitude pode surpreender.



ESCORPIÃO



O sábado começa com um problema. Ajude a resolvê-lo. Tire o restante do dia para passeios e conversas. No amor, vai acertar os ponteiros com o par.



SAGITÁRIO



O dia pode render muitas surpresas boas. A saúde te dá sinais de que a mente agitada pode causar chatice. Com a paquera, um lance pode te animar.



CAPRICÓRNIO



Sabadou com S de saudade. Pode se sentir nostálgica em relação a pessoa. Mas logo vai ter novidades na amizade. Na vida a dois, aproveite a parceria.



AQUÁRIO



Hoje pode pintar aquela preguicinha de fazer nada. Vai se sentir motivada também em mexer na casa. Com o love, dá uma controlada nesse ciúmes.



PEIXES



Bora aproveitar o dia, peixinho! Um rolê ou viagem para perto pode precisar ser recalculado. Saúde tudo em paz. Pode iniciar um lance na conquista.