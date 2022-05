Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 20/05/2022 14:30

Rio - Santa Rita de Cássia é celebrada neste domingo. A santa teve uma vida marcada por sofrimentos e pela devoção a Deus. Durante o período em que se dedicou à vida religiosa, além de praticar a caridade, Rita ajudou a cuidar dos enfermos da peste, sem contrair a doença. Faça a prece para alcançar a graça que deseja com muita fé.



Oração de Santa Rita de Cássia



Ó poderosa e gloriosa Santa Rita chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em Vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a Vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. (Faça seu pedido) Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por Vós a minha oração, o meu pedido, por Vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na Terra e no Céu a Divina Misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós! Amém.