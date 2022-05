planeta - .

Publicado 23/05/2022 06:00

ÁRIES



A boa sorte te encontra, querida Ariana. Bom dia para tomar decisões no trabalho e colocar os projetos em dia. Se estiver solteira, invista no crush.



TOURO



As coisas podem ficar um pouco fora de linha hoje. Alguns planos no trabalho podem sofrer alterações. Se já estiver em uma relação, é hora de confiar mais.



GÊMEOS



Uma notícia importante pode surgir. Talvez receba uma ligação positiva. Na saúde, a semana começa em ordem. A sua sensualidade vai abalar na paquera.



CÂNCER



Um projeto que está se empenhando talvez role. As boas oportunidades te encontram hoje. Não leve os problemas do trabalho para o romance.



LEÃO



Alguns atrasos no trabalho deixam você irritado logo cedo. Evite descontar nas pessoas. No campo amoroso, uma aventura pode virar algo a mais.



VIRGEM



Segunda chegando com tudo. Na carreira, a sorte te traz ótimas oportunidades. Compartilhe as suas ideias. No amor, uma paquera pode acontecer.



LIBRA



Pode formar novos contatos. É hora de botar essa sociabilidade para jogo. Com o mozão, a paixão rola solta e o clima é de empenho e romance.



ESCORPIÃO



Muita produtividade te anima em querer entregar tudo que precisa. Dê uma atenção especial à saúde. No amor, evite brigas por causa do passado.



SAGITÁRIO



O seu otimismo vai driblar a energia truncada do dia. O trabalho pode ser alterado, mas faça tudo com objetividade. Um crush vai dar sinais de que está na sua.



CAPRICÓRNIO



Coloque energia somente no que faz sentido nesta segunda. A rotina ganha forma no decorrer do dia e pode chegar uma notícia boa. Não tente controlar o mozão.



AQUÁRIO



Assuntos de família acordam com você. A sua comunicação está bastante favorável para alcançar seus objetivos. No relacionamento, não vai faltar cumplicidade.



PEIXES



O seu trabalho vai estar tinindo. Os Astros fortalecem novos ganhos surgirem. Aposte nisso. Uma paquera com alguém na mesma sintonia que você pode vingar.