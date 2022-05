simpatia, papel - reprodução

24/05/2022

Rio - Os banhos com o objetivo de abrir os caminhos costumam atrair a sorte e afastar as energias negativas. Além disso, purificam a alma, abrem os caminhos e dão harmonia para a vida de quem está fazendo o ritual.

Pegue uma panela com água e acrescente sete pétalas de rosas brancas, sete paus de canela e sete folhas de manjericão. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a solução ficar morna e coe. Após o banho de higiene, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a abertura dos caminhos para alcançar os objetivos. As plantas podem ser descartadas no lixo.