Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 30/05/2022 08:00

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 35 é uma prece de lamentação e um pedido de justiça. O salmista pede para que Deus não prolongue o seu sofrimento.

Leia Mais Conheça o salmo 142 para pedir ajuda a Deus

Salmo 35



Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo; peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem; dize à minha alma: Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida; voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento; o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou; caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor; alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram; depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo; andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam; os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia; rasgavam-me, e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz; antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: Ah! Ah! os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales; Senhor, não te alongues de mim: Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: Ah! alma nossa! Não digam: Nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se à uma os que se alegram com o meu mal; vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia.