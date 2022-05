Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 30/05/2022 06:00

ÁRIES



Boas perspectivas para essa semana, bebê. A sua comunicação vai estar a mil por hora e pode te destacar. Conte com o crush para esquecer problemas.



TOURO



Há uma luz linda no fim do túnel no quesito grana. É possível que um novo emprego surja. Com os assuntos do coração, grandes chances de sedução.



GÊMEOS



Segundou com muitas possibilidades. Se estiver buscando novo emprego, pode atrair as melhores chances. Você será a escolha perfeita para o crush.



CÂNCER



Os chefes podem colocar mais fé na sua capacidade. Com o dinheiro, as coisas fluem. Nos assuntos do coração, um crush bem intenso pode te envolver.



LEÃO



Cheirinho de sucesso. Chances boas de ser reconhecida. Com saúde, tudo bem, tudo bom. Boas vibes chegam para o amor crescer com o par.



VIRGEM



Hoje é um dia para colocar a criatividade em alta. Aproveite a boa energia para galgar mais bufunfa. No coração, o momento é de disputinha besta com crush.



LIBRA



Semana começando no pique. Você não tem tempo a perder com coisa pequena. Foque na carreira e em projetos. Uma paquera pode se declarar..



ESCORPIÃO



A Lua destaca o que precisa ser resolvido. No trabalho, bons resultados podem pintar com o colega. Nos relacionamentos, um crush vai te envolver.



SAGITÁRIO



O trabalho traz boas novas. Você vai conseguir resolver o que for necessário. Na vida a dois, os astros abençoam vocês e a noite promete muito envolvimento.



CAPRICÓRNIO



Muitas energias rondam você hoje. Sua capacidade de liderar será notada. Apenas evite disputas no trabalho. Com o coração, a paquera rola solta.



AQUÁRIO



Dia bom para quem mexe com comunicação. Na saúde, não pule os exercícios. Não tenha medo de dividir o que sente com o love e conversar bastante.



PEIXES



O trabalho flui que é uma maravilha. Só tente dar aquela revisada para nada passar batido. Com o coração, vai saber exatamente o que quer.