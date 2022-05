Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 28/05/2022 06:00

ÁRIES



Sábado chega com boas energias e traz uma sensação prazerosa. Não vai faltar ânimo para aproveitar o dia. No relacionamento, aposte num jantar romântico.



TOURO



Pode sentir certo incômodo com as suas responsabilidades. Tudo certo em casa e com a saúde. Na conquista, a pista está aberta para toda sua beleza chegar.



GÊMEOS



O dia pede mais animação. Não é dia de pensar em tretas de trabalho. Faça aquele visu bonito e conte com os amigos para arrasar na conquista.



CÂNCER



Invista em pequenos prazeres para aproveitar o dia. Uma comida boa e um passeio que te estimule. Com o mozão, o clima é de harmonia.



LEÃO



Não é dia de pensar em trabalho. Curta a vida com amigos e família sem medo de ser feliz. Com o mozão, façam o que os dois gostam de fazer.



VIRGEM



Novas ideias te animam neste sábado. Você acorda com vontade de colocar tudo em prática. Cuide da sua saúde. Na paquera, pode ser alvo de uma pessoa especial.



LIBRA



O dia promete reencontros e pode se sentir nostálgica. Na família, o clima é gostosinho. Com o coração, a paquera pode trazer um clima de muita sedução.



ESCORPIÃO



Trate de se animar para este sabadão. Pode ter boas novas hoje. Se está na busca do seu par de vaso, pode ir para o jogo, pois não deve voltar sozinha.



SAGITÁRIO



Em casa, o clima é de descontração e nada pode tirar o seu sossego hoje. Um passeio bem gostoso pode te animar. No relacionamento, nada vai tirar a sua paz.



CAPRICÓRNIO



Conte com amigos e familiares para esquecer do trabalho. Cuide um pouco melhor de si mesma. O clima pede curtição a dois com o mozão.



AQUÁRIO



Clima gostosinho te invade hoje. Faça algo para si mesma e se divirta. No relacionamento, a alegria entre vocês não deve abrir espaço para desconfiança.



PEIXES



Explore um pouco a sua cidade e saia para passear. Tire o dia para pensar mais em você. O mozão vai precisar acompanhar o seu pique hoje.