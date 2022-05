Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 27/05/2022 06:00

ÁRIES



Alguns problemas envolvendo o dinheiro podem rolar. Talvez atrasos pra receber a bufunfa. No amor, muitas oportunidades de você fisgar um contatinho.



TOURO



A Lua traz um dia que vai precisar de fé no pai. No serviço, foque no que é urgente para não se atrapalhar. No campo amoroso, você vai preferir a paquera.



GÊMEOS



A sexta entra nos trilhos. A profissão vai exigir mais agilidade. Pode ganhar mais trabalhando com o que ama. Promova uma noite bem gostosa com o par.



CÂNCER



A Lua traz uma oportunidade boa no trabalho. Aumenta esse toque do celular e ativa as notificações. Não se exija tanto. Tome cuidado com o ciúmes.



LEÃO



Atrasos e imprevistos podem rolar. Pense em algumas soluções. No amor, é hora de botar fé no contatinho que está há tempos querendo algo mais.



VIRGEM



Novas ideias não vão faltar. O trabalho corre bem e a grana chega com facilidade. Até os estudos estão favoráveis. Na paquera, um crush pode te encantar.



LIBRA



O trabalho vem com algumas doses de encrenquinhas. É hora de se destacar e conseguir o que deseja. Na conquista, não faltarão crushes.



ESCORPIÃO



O dia começa a dar sinais de melhora. No trabalho, não se preocupe com o que não depende de você. Documentos e dinheiro compartilhados com o mozão podem pintar.



SAGITÁRIO



Vai levar hoje numa boa. No trabalho, alguns atrasos acontecem, mas vai conseguir resolver. No amor, é hora de se soltar e botar fé no crush.



CAPRICÓRNIO



Suas ideias ganham notoriedade se você expor o que pensa. Com a grana, alguma viagem pode rolar. Nos relacionamentos, surpreenda um pouco.



AQUÁRIO



A família e as pessoas de confiança poderão te ajudar com perrengues. No trabalho, utilize a sua capacidade mental ao máximo. Se divirta com o mozão.



PEIXES



Uma pequena tretinha pode acirrar os nervos. Com a grana, dê um fim nos boletos todos. Com os relacionamentos, o clima é de paquera intensa.