As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amorReprodução de Internet

Publicado 25/05/2022 11:33

Rio - Manter a chama do relacionamento acesa é um desafio. Por isso, uma alternativa simples e prática para dar uma forcinha nessa questão são as simpatias, uma vez que eles são instrumentos que ajudam não só na proteção, mas também para conseguir o que é desejado. Quando o assunto é amor, eles atraem e mantêm a pessoa na vida, acendendo a chama da paixão e aumentando o magnetismo.

Simpatia para aquecer o relacionamento



Em uma manhã de Sol, escreva em um papel o nome da pessoa amada. Em seguida, coloque esse papel em um pires e jogue mel em cima. Deixe no Sol por pelo menos 3 horas. Depois, retire o papel e enterre-o em um vaso com flores ou em um jardim florido.