ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 25/05/2022 06:00

ÁRIES



Alguns conflitos podem surgir hoje. Respire fundo e busque focar nos seus objetivos. No amor, uma paquera pode finalmente se declarar.



TOURO



Você está com uma força gigante dentro de você, bora colocar para jogo! No trabalho, não pare de buscar e tentar. Na relação, tenha cuidado com as palavras.



GÊMEOS



Excelente momento para fazer contatos. A carreira tem tudo para trazer algo que fará você ficar satisfeita. Seu poder de sensualidade vai estar em alta.



CÂNCER



Pode atrasar entregas e emails hoje. Tenha cautela para não querer controlar tudo e todos. Nos assuntos de amor, você estará disposta a ouvir o seu crush.



LEÃO



Uma boa parceria de trabalho traz benefícios ao seu trabalho. Pode esperar por reconhecimento. A sua energia não vai deixar passar uma pessoa especial.



VIRGEM



Se prepare para algumas mudanças por aí. Seja o que for, esteja preparado para o sucesso. Fale bastante dos planos que vocês têm em comum.



LIBRA



Deve ganhar doses extras de energia, especialmente na comunicação. No trabalho, as coisas saem bem. Com a conquista, um crush pode chamar atenção.



ESCORPIÃO



O trabalho chega com muitas coisas para executar. Evite ser muito controladora e se indispor. Com o coração, não faça tempestade em copo d’água.



SAGITÁRIO



Pode ter novos contatos e até um novo emprego. Cuidado apenas com imprevistos financeiros. Com a paquera, demonstre a sua coragem, dando o primeiro passo.



CAPRICÓRNIO



A sua energia toda Ariana pode trazer resultados favoráveis. Um assunto de família pode precisar de sua ajuda. Vai se entender bem com o mozão hoje.



AQUÁRIO



Muita coragem nesta quarta-feira. Viagens a trabalho podem rolar, o que te deixa mais animada. No campo da sedução, pode surgir alguém bacana.



PEIXES



Dia de oportunidades de ganhos materiais. Pode ser promoção ou troca de emprego. Se já tiver um love, planeje uma fugidinha só de vocês.