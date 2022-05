Carteira - Reprodução de Internet

CarteiraReprodução de Internet

Publicado 26/05/2022 15:20

Rio - Começar o mês com a carteira vazia não está nos planos de ninguém. As simpatias podem ajudar a atrair dinheiro para a sua vida. Os ingredientes utilizados neste ritual contribuem para ter fartura e alcançar o que é almejado, assim, atraindo fartura, prosperidade e dando harmonia para a vida financeira.

Leia Mais Confira banho para alcançar os objetivos



Simpatia para ganhar dinheiro



Coloque em um prato quatro moedas de valores diferentes. Sobre elas, jogue um punhado de arroz. Depois, despeje três colheres de mel e deixe repousando sob o luar. No dia seguinte, separe as moedas e descarte o resto da simpatia no lixo. Guarde as moedas.