Constelação - ESA/Hubble & NASA

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA

Publicado 26/05/2022 06:00

ÁRIES



A Lua traz força e atitude no trabalho. Sua determinação pode ser elogiada pelos chefes. Em casa, o clima segue bom, mas algumas questões podem te tirar do sério.



TOURO



A sua energia anda alta, tourinho. Foque em projetos no trabalho e em novas formas de obter dinheiro. Se mostre disposta para viver um romance.



GÊMEOS



Diazinho bom para colocar para frente todos os seus planos. Determinação é o que não vai faltar. Se já tiver um par de meia, a noite promete sintonia.



CÂNCER



Hoje você vai precisar de desdobrar nas tarefas. Tenha calma e faça uma coisa por vez. Nos assuntos do coração, você vai preferir um contato olho no olho.



LEÃO



Aproveite a sua força e atitude. No trabalho, uma chance pode pintar. Os estudos também estão favoráveis. Vai buscar uma relação mais concreta no amor.



VIRGEM



Pode ser difícil acompanhar o ritmo do trabalho. As ideias para ganhar mais surgem que é uma beleza hoje. Na paquera, vai pintar a vontade de se firmar.



LIBRA



Quinta-feira animada. Trabalho intenso hoje. Na saúde, uma dor gerada pela correria pode incomodar. No amor, um crush torna as coisas interessantes.



ESCORPIÃO



Seu ritmo de trabalho hoje pede muita intensidade. Só tome cuidado com o que fala. No amor mesmo, o momento pede mais cautela na comunicação.



SAGITÁRIO



Lua traz criatividade em dobro para você. Dinheiro entra com facilidade. Na saúde, é bom fazer aquele check up. Sensualidade em alta no romance.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, o clima ainda é de agitação. Em casa, a energia tá que tá, com pepinos a serem resolvidos. Na paquera, você vai preferir ser acolhido.



AQUÁRIO



O dia está ótimo para novidades. As possibilidades de ganhos estão bacanas. Na saúde e em casa, o clima é de sossego. A sedução vai atrair um crush.



PEIXES



Você pode comemorar uma vitória no serviço. Não tenha medo de dar seus pitacos e suas ideias. Com o mozão, o clima é de paz e harmonia.