MeditaçãoReprodução de Internet

Publicado 27/05/2022 11:33

Rio - A lua nova é a fase que faz renascer as esperanças, os projetos e sonhos. Quando o assunto é prosperidade, esse período é propício para dar o pontapé inicial nessa esfera da vida, uma vez que a energia é propícia para alcançar o que é desejado.

Pegue um recipiente e coloque cinco cravos-da-índia, uma colher de sal grosso e as pétalas de uma rosa branca. Coloque o ritual em repouso por quatro horas. Depois do período, deixe ferver por meia hora. Quando a solução alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a mistura ficar em uma temperatura agradável, coe. Após o banho de higiene, jogue o ritual do pescoço para baixo.