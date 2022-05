Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 29/05/2022 06:00

ÁRIES



Dia próspero para colocar a casa em ordem e organizar a semana. Pode ter encontros com pessoas queridas. Com o mozão, não vai faltar entrega.



TOURO



Não dê espaço para dúvidas e mantenha-se longe de tretas. Faça coisas que farão bem a você como cuidar da saúde. Os astros ressaltam a sua sedução.



GÊMEOS



O clima em casa e com os amigos vai ser gostosinho. Tente curtir ao máximo. Uma pessoa do passado pode ressurgir e abalar seu coração.



CÂNCER



A manhã reserva bons momentos, sobretudo com o mozão. No lar, tudo lindo e, na saúde, evite exageros. Pode ficar um pouco mais emotiva à tarde.



LEÃO



Dia de fazer aquela faxina boa. Se livrar do que não precisa pode te fazer bem. Se estiver em uma relação, aproveite o domingo para coisas divertidas.



VIRGEM



Espante a angústia pra lá. Tente esfriar a cabeça e espantar os problemas. No amor, não fique procurando defeitos onde não tem.



LIBRA



É hora de arregaçar as mangas. Pode preferir ficar com a galera de casa ou com os mais chegados. Para quem tem uma relação, se dedique mais.



ESCORPIÃO



Não queira começar o domingão exigindo e nem cobrando nada. Coisas de passado podem martelar na sua cabeça. No relacionamento, o clima vai estar gostoso.



SAGITÁRIO



Tire a manhã para descansar e fazer as coisas que gosta. Em casa, o clima é de harmonia e amor. Se estiver em um relacionamento, boa sintonia entre vocês.



CAPRICÓRNIO



O seu dia vai correr muito bem. Na família, o clima é de leve exaltação e pode viver momentos de plenitude. Fale do futuro com o mozão.



AQUÁRIO



Hoje o dia está favorável para você cuidar de você. Aposte em algumas atividades relaxantes. Um passeio bem gostoso com o mozão vai fazer bem.



PEIXES



Os astros apontam mudanças de planos neste domingo. O clima está bom para a família e pode socializar com amigos. Faça planos para o futuro.