Publicado 31/05/2022 06:00

ÁRIES



A Lua ressalta um projeto passado. Com o dinheiro, vale a pena refazer as contas. No romance, o momento é de oportunidade e alegrias junto ao crush.



TOURO



O trabalho vai exigir um pouco mais. A semana pede atenção com prazos. Saúde em paz e em casa, tudo no esquema. Vai sair do zero a zero na conquista.



GÊMEOS



O serviço precisa de mais foco, bebê. Pode ampliar a sua capacidade de fazer o que gosta. Na saúde, tudo em paz e na paquera, vai pintar sedução.



CÂNCER



Diazinho que engata e vai! No trabalho, tenha atitude para dar o seu melhor. Com o mozão, deixe o clima esquentar e se entregue para curtir.



LEÃO



O trabalho chega com demandas. Atrasos podem acontecer e busque não se estressar com isso. Muita responsabilidade na vida em casal.



VIRGEM



Os ânimos podem estar exaltados. O lado financeiro dá as caras e oportunidades podem fazer você pensar. Se estiver na pista, pode receber uma declaração.



LIBRA



Neste dia de agitação, vale a pena colocar as coisas na balança. Pode ter frutos com projetos que chegam até você. Com o mozão, o romance vai esquentar.



ESCORPIÃO



O trabalho pede um pouco mais de disciplina. Arregace as mangas para tudo que sempre quis. Nas coisas do coração, o clima é amistoso.



SAGITÁRIO



Tá querendo mudar o visual? Caminho aberto. Não espere as coisas ferverem para pensar em soluções no trabalho. Com o crush, as coisas esquentam.



CAPRICÓRNIO



Trabalho vem pedindo mais atenção aos detalhes. Os astros mostram novos caminhos na carreira. Tenha cautela para não ser mal interpretada na relação.



AQUÁRIO



No lar, mudanças podem tomar mais tempo do que deveria. No financeiro, cuidado com o deslumbre. Com o love, o clima é de muito carinho.



PEIXES



Dia de ânimos complicados. Evite ficar moscando nas suas tarefas. Na família, o clima pode andar meio estranho. No romance, as coisas fluem.