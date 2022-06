Lua nova - Reprodução de Internet

Publicado 03/06/2022 10:07

Rio - A lunação de Gêmeos começou no dia 30 de maio. No Mapa deste período geminiano, o ascendente está em Câncer e, por sua vez, a lua está posicionada na casa 12 assim como o Sol. A astróloga Isabella Cariello conta que o mês pode trazer questões desafiadoras voltadas para assuntos relacionados à saúde e ao isolamento.

Segundo Isabella, o setor 12 no Mapa Astral pede um maior recolhimento. E, por isso, o ciclo lunar tem a energia de introspecção para conseguir compreender os processos mentais, a comunicação e as ideias. “Gêmeos, o signo protagonista do período, é regido por Mercúrio, que versa sobre a fala, a escrita, o aprendizado e o raciocínio. Com a ativação da casa 12,questões relacionadas à saúde podem ser frequentes”, explica.Além disso, ainda de acordo com a astróloga, por se tratar de uma lunação em Gêmeos, Mercúrio está em movimento retrógrado, fazendo uma conjunção com o Nodo Norte e quadrando com Saturno. “Mesmo com a volta de Mercúrio ao movimento direto, o período vai trazer algumas oscilações em assuntos de contratos, principalmente a nível mundial, burocracias e a tecnologia também serão afetados.”Em contraponto com a dificuldade de comunicação do Mercúrio, a especialista conta que Vênus está bem posicionada nesta lunação que ocorre no período do Dia dos Namorados. Portanto, o afeto e o contato amoroso com o próximo estarão presentes nessa temporada. “O planeta está em domicílio, no signo de Touro, em uma casa benéfica. Então, isso colabora para que assuntos artísticos, relacionados à arte, à beleza e a música sejam bem trabalhados durante o ciclo. Além disso, há um favorecimento dos relacionamentos.”