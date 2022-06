Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 12/06/2022 06:00

ÁRIES



O domingão promete transformações poderosas. Vai estar mais emotiva e criativa. Com o mozão, talvez pensem em mudanças, inclusive de cidade ou país.



TOURO



Os astros te estimulam a mostrar seu lado cuidadoso hoje. Deve dedicar mais aos seus relacionamentos. No romance, a intimidade esquenta.



GÊMEOS



Você pode mandar bem ao realizar suas tarefas. Na saúde, adotar hábitos mais saudáveis vai te dar mais energia. Com o mozão, clima tranquilo.



CÂNCER



O desejo de aproveitar o domingão para se divertir deve ficar forte. Os laços com as pessoas queridas se fortalecem. Cuide e dê mais atenção ao love.



LEÃO



Aproveite a criatividade para se livrar dos perrengues. O seu signo estará mais dedicado à família. Se está na pista, seu jeito sociável vai render.



VIRGEM



Você tende a expressar melhor seus sentimentos e ter experiências enriquecedoras. Bom dia para fazer uma fezinha. Com o mozão, evite se estressar.



LIBRA



Há chance de rolar chuva de lobo-guará com a sua criatividade. A Lua te incentiva a expandir os seus horizontes. Tudo vai estar numa boa com o mozão.



ESCORPIÃO



Vai ser mamão com açúcar se relacionar com as pessoas. Utilize a sua comunicação para vender seu peixe. No romance, muita sinceridade e imaginação.



SAGITÁRIO



O clima em casa deve ser tranquilo e favorável. Sua habilidade em lidar com a grana evolui e pode encher o bolso. Inove um pouco na relação.



CAPRICÓRNIO



O desejo de aprofundar as amizades se destaca. Não vai ter dificuldade para demonstrar os sentimentos. Na conquista, pense se quer se comprometer.



AQUÁRIO



Sua sorte deve mudar pra melhor neste domingão. Vai lidar com as contas e orçamento com facilidade. Com o mozão, o papo e as risadas devem ir longe.



PEIXES



Com seu lado idealista e criativo em alta, pode expandir seus horizontes. O convívio com as pessoas tende a evoluir. No romance, não vai querer marasmo.