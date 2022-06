Simpatia - Reprodução

SimpatiaReprodução

Publicado 10/06/2022 08:00

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. Quando o assunto é prosperidade e alegria, elas contribuem na renovação das energias para alcançar o que é desejado.



Simpatia para abrir os caminhos para a alegria



Ferva um litro de água e acrescente um raminho de alecrim e sete gotas de alfazema. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética. Descarte as ervas no lixo.