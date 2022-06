Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 06/06/2022 11:33

Rio - As simpatias contribuem para renovar as energias e afastar as baixas vibrações. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.



Simpatia para reconquistar um amor



Pegue um copo d’água e coloque um punhado de sal e borrife o seu perfume. Em seguida, tampe o copo com um papel, deixe uma rosa vermelha ao lado e escreva em um papel o nome do seu amor. Durante uma semana, faça uma prece e mentalize a volta da pessoa amada. Quando as pétalas murcharem, descarte o ritual no lixo.