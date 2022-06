Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 06/06/2022 06:00

ÁRIES



O seu signo estará igual a um maratonista: cheio de gás. Vai dar o seu melhor para que tudo saia como quer. Há sinal de romance no ar.



TOURO



A modéstia e inteligência vão estar a seu favor e pode fazer sucesso. Energia favorável para participar de um jogo. Com o mozão, vai desejar uma relação perfeita.



GÊMEOS



O seu signo vai estar mais dedicado ao serviço Em casa, um clima de paz deve prevalecer. Se estiver só e pintar um crush, tire um pouco o pé do acelerador.



CÂNCER



O dia vai ser marcado pela sua facilidade para se expressar. Nos estudos, seu empenho vai se destacar. Se está na pista, uma saidinha pode render um contatinho.



LEÃO



Atenção aos detalhes e praticidade em destaque na profissão. Você talvez gaste com mais prudência. Se está na pista, deve dar match.



VIRGEM



A Lua promete deixar o seu lado perfeccionista em destaque. Vai escolher bem com quem se relaciona. Se está na pista, pode despertar o interesse de alguém.



LIBRA



O seu signo tende a ser mais reservado e tímido. Talvez prefira trabalhar longe de todo mundo hoje. Aposte no seu lado detalhista no romance.



ESCORPIÃO



Com seu jeito pacífico ativado, vai se dar bem com todo mundo. Há chance de dar uma mãozinha a um colega. No romance, devem batalhar juntos.



SAGITÁRIO



Segundou com você arregaçando as mangas para trabalhar. Tem tudo pra decolar na carreira. No amor, tenha cautela com o que fala para não pesar o clima.



CAPRICÓRNIO



Há grandes chances de se aventurar um pouco mais hoje. Seu senso de praticidade vai beneficiar o trabalho. A dois, seja prestativa.



AQUÁRIO



A Lua indica que podem pintar mudanças hoje, alterando o seu astral. Pode querer ficar mais na sua. Na intimidade, a sedução tá na área.



PEIXES



Os seus relacionamentos pessoais e profissionais estarão em evidência. Vai estar sensível às necessidades dos outros. Tudo bem na relação.