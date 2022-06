As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

Publicado 02/06/2022 10:07

Rio - As simpatias ajudam a renovar as energias para atrair boas vibrações e afastar o mal. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.



Simpatia para conquistar a paquera de uma vez por todas



Desenhe um coração grande em uma folha e recorte. Dentro escreva o seu nome e o da paquera. Acenda uma vela sobre um pires e queime o papel, mentalizando o amor da sua vida. Depois, descarte tudo em um lixo.