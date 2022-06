Aliança - Reprodução de Internet

Publicado 02/06/2022 08:00

Rio - Os rituais ajudam a renovar as energias para atrair boas vibrações e afastar o mal. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.

Pegue três copos: deixe um vazio, no outro coloque água e no terceiro terra. Em seguida, cubra os olhos e segura uma aliança entre as mãos. Peça para alguém mudar os copos de lugar e te posicionar na frente deles. Coloque as mãos em cima dos copos e solte a aliança. Se a aliança cair no copo vazio, saiba que ainda não é hora de encontrar o amor da sua vida. Agora, caso caia no com água, o amor está mais próximo do que você imagina. Fique atento! No entanto, se sair na terra, a sua alma gêmea será uma pessoa madura e o relacionamento será sólido.