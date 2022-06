Constelação - NASA

Publicado 05/06/2022 06:00

ÁRIES



Com o entusiasmo em alta, vai agitar as coisas no domingão. Conte com os amigos mais próximos para se divertir. Há chance de atrair alguém.



TOURO



Aproveite o dia de folga para curtir o conforto do lar. Pode iniciar uma reforma ou a construção de algo. Talvez role um match com alguém pé no chão.



GÊMEOS



Domingou com ideias criativas que vão te animar, geminiane. A Lua traz uma vibe positiva para os estudos. Com o mozão, o clima promete.



CÂNCER



Há boas chances de rechear a carteira e organizar as contas. Tome cuidado com a vontade de esbanjar. Aposte num programa refinado com o mozi.



LEÃO



Vai curtir o domingão rodeada de pessoas queridas. Bom dia para dar um trato no visual. Se já se amarrou, você tende a ostentar o romance perfeito.



VIRGEM



O seu signo talvez fique mais seletivo nas relações. A energia do dia é ideal para novos começos. No romance, um passeio vai ser top.



LIBRA



O momento é favorável para se reconectar com os amigos. Não se deixe abater pelos obstáculos do dia a dia. Vai atrair contatinhos na solteirice.



ESCORPIÃO



Deve conhecer gente nova e socializar nas redes sociais. Responsabilidades domésticas podem tirar a sua paciência. Curta a intimidade com o love.



SAGITÁRIO



Passeio, excursão ou viagem rápida a lazer recebem estímulos. Aproveite pra dar um rolê e espairecer a mente. A dois, pode aperfeiçoar a união.



CAPRICÓRNIO



Prepara-se para as transformações do seu dia a dia. Os astros avisam que você pode ajudar mais as pessoas. O romance pode ficar intenso.



AQUÁRIO



Os astros destacam seu lado sociável e simpático. Se alguém te deve uma grana, pode receber o valor agora. Se está na solteirice, pode se amarrar.



PEIXES



A saúde vai estar em foco e você pode alcançar ótimos resultados. O dia é de folga, mas pode investir num trabalho. Com o love, clima de carinho.